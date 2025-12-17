Долгожданную недорогую модель VW показали вблизи

Новый VW Polo – долгожданный недорогой электрокар, который придет на смену знаменитой бюджетной модели. Перед полноценным дебютом автомобиль показали вблизи в почти готовом виде.

Машину показывает Autogefühl. Однако дизайн пока не раскрывают полностью. В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. На эту модель Volkswagen возлагают большие надежды.

Бюджетный электрокар теперь называется Volkswagen ID.Polo. Дизайн должны выполнить в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели.

Новый VW ID.Polo 2026 модельного года с ценой около 25 000 евро получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Силовые установки предложат 114, 133 и 208 л.с. Появится и более мощный электрокар Volkswagen ID.Polo GTI на 233 силы. Максимальный запас хода – 450 км.

