Долгожданную недорогую модель Chevrolet показали с новым дизайном

Долгожданный электрокар Chevrolet Bolt 2026 модельного года – недорогая модель, которую готовят к премьере. Автомобиль получит новый дизайн и современное оснащение. Машину показали в сети.

Видео дня

Новый Chevrolet Bolt постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. На канале TALK WHEELS показали вариант дизайна автомобиля, хотя официальной информации о внешности EV пока нет.

Электрическая модель Chevrolet Bolt 3 поколения появится уже в 2025 году. Ожидалось, что производитель предложит кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

OBOZ.UA уже сообщал про недорогой внедорожник Toyota.