Новейший внедорожник Toyota оказался лишь чуть дороже RAV4. Фото

Недорогой кроссовер Toyota RAV4 популярен почти во всем мире. При этом компания расширяет предложение в сегменте внедорожников, сохраняя привлекательные цены. Это относится и к новому Toyota 4Runner 2025 модельного года.

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По информации Motor1, цена Toyota 4Runner стартует с $42 000. Не так много для крупного рамного внедорожника. Эту машину можно себе позволить, если отказаться от покупки Toyota RAV4 в средней комплектации.

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 – более дешевый вариант модели Land Cruiser. Фактически две машины разделяют платформу и мотор, а также выполнены в похожих габаритах.

Toyota 4Runner в последний раз сменила поколение в 2010 году. А претерпела модернизацию около 10 лет назад. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Четырехцилиндровый двигатель на 2,4 л обладает мощностью 278 л.с. На основе этого мотора есть и гибридная силовая установка на 326 л.с.

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