Новую недорогую Audi ждут многие: каким будет этот автомобиль

Новая модель Audi A2 e-Tron 2027 года скоро дебютирует как самый недорогой электромобиль компании. Для многих это долгожданная машина, и кое-что про нее уже известно.

Ожидается, что премьера состоится до конца 2026 году. Motor1 напоминает, что производитель готовит дебют электрокара начального уровня вместе с новыми кроссоверами Audi Q7 и Q9. Скорее всего, на европейский рынок A2 e-Tron отправится до начала 2027 года.

Ранее медиа предполагали, что модель назовут Audi Q2 e-tron. Однако уже официально подтвержднено, что на самом деле автомобиль отправят в продажу как Audi A2 e-Tron. Новинка заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

Известно, что новинку построили на агрегатах других моделей, однако о платформе сообщается разная информация. Скорее всего, в основе использовали новый VW ID.Polo или электромобиль VW ID.3 Neo.

Ожидается базовый вариант мощностью 200 л.с. и с запасом хода 400 км. Топовое 270-сильное исполнение предложит более 500 км.

