Дилер продал дешевый Nissan пенсионерке, которая планировала перестать водить
Интересная история произошла вокруг Nissan Versa. Это дешевый седан, на котором дилер, тем не менее, решил как следует заработать. Машину продали пенсионерке, которая планировала перестать водить автомобиль в свои 92 года.
Об этом рассказывает Carscoops. Внимание СМИ привлекла история вокруг дилера Nissan в Бостоне, США. 92-летняя автомобилистка отправилась к дилеру, чтобы вернуть лизинговую машину, договор на которую закончился.
К удивлению своей семьи, Грейс Ганджеми вернулась домой с новым Nissan Versa и договором о лизинге на 4 года. Предполагалось, что "счастливая" владелица будет выплачивать средства за машину до своих 96 лет.
США – свободная страна, и купить там что угодно может кто угодно в любом возрасте. Однако известно, что Грейс планировала вернуть свой прежний автомобиль и больше не ездить за рулем. Видимо, дилер все же убедил ее оформить договор на следующую машину.
Грейс Ганджеми умерла, и теперь ее семья пытается расторгнуть договор. Родственники отмечают, что она жалела о покупке, и не водила новый автомобиль. Дилер сопротивляется – необходимо вносить 420 долларов ежемесячно или расторгнуть сделку за 4587 долларов.
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