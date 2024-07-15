Новый внедорожник на базе недорогого Peugeot показали под американским брендом

Недорогой пикап Peugeot выступил основой для нового внедорожника под американским брендом Dodge. Вместе компании входят в концерн Stellantis. Новый Ram 1200 2024 года от Dodge показали на официальных фото.

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О машине рассказали на сайте Xataka. Концерн Stellantis, в который Ram входит вместе с брендами Fiat, Citroen, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep и Peugeot, часто распространяет разработки между своими компаниями. Собственно, с Peugeot новый пикап 1200 связан сильно.

Новый внедорожник фактически является копией пикапа Peugeot Landtrek и будет соперничать на рынке с Toyota Hilux, Nissan Frontier и Chevrolet S10 Max. Ранее похожий ребэйджинг произвели с новым Fiat Titano, который также базируется на Landtrek.

От Peugeot новинка в первую очередь отличается оформлением передней решетки. А фары, бамперы и все кузовные панели достались пикапу от донора.

То же касается и технической части. Покупателям автомобиль предложат на выбор с заднеприводной трансмиссией или полным приводом. А также с мощным бензиновым двигателем на 210 л.с. и 236 Нм крутящего момента.

Цена Ram 1200 2024 года – от 25 100 до 37 800 долларов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, новый большой кроссовер к премьере готовит VW.