Дилер модернизировал недорогую модель Mazda и назначил новую цену. Фото

Недавно родстер Mazda MX-5 показали в модернизированном виде для 2024 года. После обновления недорогой спорткар стал современнее. Однако европейскому дилеру этого показалось мало, и автомобиль подвергли дорогостоящим доработкам.

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Бельгийский дилер Mazda St-Michel предлагает покупателям спецверсию Mazda MX-5 Geshi. Автомобиль отличается эксклюзивным цветом, колесами BBS, заниженной подвеской и новой выхлопной системой. Детали сообщает Carscoops.

Родстер будет выпущен ограниченной серией всего в 24 экземпляра. Цена Mazda MX-5 Geshi составляет 52 990 евро – почти в два раза дороже стандартной машины.

В ходе аккуратного рестайлинга 2024 года снаружи дизайнеры изменили светотехнику. Изменились передние фары и задние фонари. В салоне Mazda MX-5 2024 модельного года слегка переработали переднюю панель и установили увеличенный монитор обновленной мультимедийной системы.

В то же время Mazda MX-5 сохранила классическую компоновку и низкую цену, поэтому все еще пользуется высоким спросом у покупателей. Обновленный бюджетный спорткар призван усилить позиции на рынке.

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