Недорогой кроссовер Subaru сделали круче. Фото

Новый Subaru Outback Black Selection 2024 года показали на фото. Это особая модификация популярного недорогого кроссовера на базе универсала Subaru Legacy.

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С помощью крутой модификации, которая настроена на стиль, японский автопроизводитель отмечает 30 лет с момента рождения имени Outback. Детали стали известны Carscoops.

Как нетрудно догадаться по названию специальной версии модели, основной темой оформления оказался черный цвет.

Специальная версия оснащена 18-дюймовыми дисками, окрашенными в темный металлик. Они дополняют черный декор снаружи кузова, который заменил почти все хромированные элементы.

Интересно, что кроме титульного для кроссовера Subaru Outback Black Selection цвета Crystal Black Silica, также доступны варианты Crystal White Pearl (белый), Ice Silver Metallic (серебристый) и Magnetite Gray Metallic (серый).

Салон Subaru Outback Black Selection выполнен в безальтернативном черном оформлении. В движение машину приводит стандартный 1,8-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель мощностью 175 л.с. Цена – от 31 495 долларов.

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