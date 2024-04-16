Дешевый и вместительный: Citroen создал кроссовер для небогатых покупателей

Новый дешевый кроссовер Citroen C3 Aircross 2025 модельного года готовят к премьере. Она состоится очень скоро. Небогатые покупатели оценят современный дизайн, практичность и вместительный салон.

Бюджетный автомобиль Citroen показали на канале производителя в Youtube. Но дизайн C3 Aircross нового поколения еще не раскрыли официально. Это произойдет после полной премьеры 18 апреля.

Однако первые выводы уже можно сделать. Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянут до 4,32 м. Просторный салон позволит установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

В движение новый Citroen C3 Aircross будет приводить гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л мощностью 100 л.с. Покупатели смогут выбрать и электрический вариант на 156 сил. Привод – только передний.

Ориентировочная цена Citroen C3 Aircross – около 25 000 евро.

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