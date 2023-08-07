Дешевый внедорожник Suzuki превратили в дом на колесах. Фото

Супружеская пара превратила свой дешевый внедорожник Suzuki Jimny в дом на колесах. Такое транспортное средство позволяет владельцам автономно путешествовать и длительное время обходиться без ночлега в помещении.

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Снаружи этот Suzuki Jimny не отличается от стандартной модели, которую можно купить у дилера. Разве что машина получила специальные внедорожные покрышки с агрессивным протектором для путешествий в труднодоступные локации. Но, справедливости ради, и без контекста покупатели Jimny часто оснащают его подобными шинами. Об уникальной машине сообщили на Car Expert.

Также можно заметить, что сзади вместо запасного колеса на дверце багажника появился бокс. Он предназначен для хранения мелкого багажа. Даже странно, что для этих целей не использовали бокс на крышу. В таком случае не пришлось бы отказываться от запасного колеса.

Супружеская пара Воон и Лоуренс из Бельгии подвергла автомобиль и другим изменениям. Главное произошло в салоне Suzuki Jimny. Задний диван демонтировали, чтобы освободить пространство под большое спальное место.

Кровать можно раскладывать, это занимает три минуты. Под кроватью можно складывать часть багажа. Супруги путешествуют уже восемь месяцев. За это время посетили Италию и Турцию, а теперь отправились в Норвегию.

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