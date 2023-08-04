Китайцы представили стильный кроссовер по цене Renault Duster. Фото

Китайцы представили компактный кроссовер Haval Jolion Sport, цена которого сравнима с бюджетной моделью Renault Duster. Но китайская машина в первую очередь настроена на стиль, о чем говорит броская внешность.

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Новинку рассекретили на официальном сайте. Цена Haval Jolion Sport 2023 модельного года – 23 000 долларов. Продажи автомобиля стартуют осенью.

Sport – особая модификация модели. От стандартного кроссовера Haval Jolion стильная версия отличается переработанными передней решеткой и фарами, новыми бамперами и колесными дисками диаметром 18 дюймов.

Снаружи новую версию можно также отличить по матовому черному цвету кузова. Декоративные элементы, которые прежде были хромированными, выкрасили в темный оттенок.

Двигатель выбрать нельзя – доступен будет только бензиновый мотор объемом 1,5 л в составе гибридной силовой установки. Мощность – 190 л.с. (375 Нм крутящего момента). Сочетается агрегат с 7-ступенчатой автоматической КПП. Привод только передний.

В оснащении Haval Jolion Sport 2023 модельного года – камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на продажу выставили очень дешевый внедорожник Volkswagen. Это необычная модель, за которую пока просят совсем немного.