Дешевый внедорожник Suzuki Jimny показали в самой практичной модификации

Компактный дешевый внедорожник Suzuki Jimny известен как очень талантливый вездеход. Но практичности этой маленькой машине не хватает. В сети показали модель в модификации, которая понравилась бы хозяйственным покупателям.

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На данный момент самая вместительная модификация Suzuki Jimny предлагается в пятидверном кузове. Однако такой автомобиль в длину не превышает 4 м, а в дополнение к салону для пятерых человек есть небольшой багажник. В Motor1 показали более практичный вариант – пикап Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny получил особую внешность и измененную конструкцию. Пускай и только на рендерах. Выглядит очень необычно. Хотелось бы увидеть такой вариант модели в свободной продаже.

Визуально увеличили длину багажного отсека на новой грузовой платформе – неотъемлемая часть конструкции любого пикапа. Вдобавок появился большой задний свес.

Ранее сообщалось, что в японской компании давно рассматривают подобную модификацию своей знаменитой модели. Но пока нет точной информации о том, появится ли в продаже такая машина.

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