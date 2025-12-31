Дешевый SUV Toyota показали в самом практичном виде

Долгожданный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года дебютировал как дешевый автомобиль формата SUV. Теперь эту машину показали в самом практичном виде.

Модель Toyota Land Cruiser FJ станет настоящим хитом. Но выход на рынок еще впереди. Модель с альтернативной внешностью в формате пикапа показали на канале Digimods DESIGN. Этот проект выглядит интересно и очень практично.

В длину автомобиль вытянулся на 4 575 мм (колесная база 2 580 мм), а внешность выполнена в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Производство нового внедорожника наладят в Таиланде для азиатских рынков, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А в Европе и США автомобиль не появится.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 163 л.с. Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов.

