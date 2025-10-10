Топовый вариант популярного бюджетника Renault показали на новых фото

Новый Renault R5 оказался очень популярной бюджетной моделью, которая заставила покупателей выстроиться в очередь. Теперь топовый вариант Turbo 3E показали на новых фото.

Мощный электрокар Renault 5 Turbo 3E 2027 модельного года привлек много внимания. Как напоминает OBOZ.UA, цена Renault R5 Turbo 3E составляет 180 000 долларов. И речь идет только о стартовом прайсе. Дополнительное оснащение и различные опции (включая кастомизацию) сделают машину еще дороже.

Ожидается, что новинку начнут доставлять покупателям в 2027 году ограниченным тиражом в 1980 экземпляров. Покупатели внесли по $50 000 депозита, и эти деньги нельзя вернуть.

Новый Renault 5 EV значительно улучшили с помощью более высоких показателей. Электрокар Renault 5 Turbo 3E – экстремальная модификация мощностью 540 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Запас хода равен 400 км.

Внешне мощный электрокар Renault отсылает к спортивному хэтчбеку 80-х годов, но выглядит еще агрессивнее. Стандартный Renault 5 2025 года отправился на рынок по цене от 24 000 евро. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

