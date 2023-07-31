Дешевый кроссовер Renault Captur в Украине – заказы уже стартовали

На украинский рынок вернулся дешевый кроссовер Renault Captur. Заказы на бюджетную модель уже стартовали, а "живые" продажи запланированы на осень 2023 года.

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О приеме заказов на Renault Captur 2023 модельного года объявил автопроизводитель на своем сайте. Это модель второго поколения, построенная на современной модульной платформе. Ранее в Украине уже был представлен этот автомобиль. Теперь его продажи решили возобновить.

Длина Renault Captur равна 4227 мм (колесная база составляет 2639 мм), ширина – 1797 мм, высота – 1576 мм. Объем багажника равен 422 л.

По размерам автомобиль соответствует Peugeot 2008 и Skoda Kamiq. Эти машины как раз являются основными соперниками для Captur как во всем мире, так и в Украине.

Покупатели смогут выбрать дешевый кроссовер Renault с двумя вариантами силовых установок: бензиновый турбомотор объемом 1,3 л предложен в двух исполнениях мощности на 130 и 155 л.с. В паре – автоматическая 7-ступенчатая КПП.

Цена Renault Captur в Украине – от 840 300 грн, то есть около 23 000 долларов за модель в базовом исполнении.

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