Дешевый кроссовер Hyundai для семьи отправился в продажу. Фото

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 модельного года уже поступил в продажу. Производитель раскрыл цену и все подробности. Модель для большой семьи без преувеличения получилась дешевой.

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Об этом стало известно благодаря официальной информации на сайте автопроизводителя. На домашнем корейском рынке большой кроссовер Hyundai Santa Fe уже отправился в продажу по цене от 26 500 долларов – отличное предложение за такой автомобиль.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Моторная гамма Hyundai Santa Fe 2024 представлена следующими силовыми установками:

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (281 л.с.);

гибрид (230 л.с.);

плагин-гибрид (265 л.с.).

В список оснащения входят сканер отпечатка пальца, доступ с помощью смартфона, система ультрафиолетовой дезинфекции, ассистент парковки с дистанционным управлением и автопилот. На глобальном рынке кроссовер появится в начале 2024 года.

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