Альтернатива Land Cruiser по цене RAV4: в Китае показали дешевый внедорожник

Китайский внедорожник BAIC BJ40 второго поколения показали в Китае. Рамный "вездеход" – доступная альтернатива Toyota Land Cruiser, но стоит как компактный кроссовер RAV4.

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О машине рассказывает CarNewsChina. Через несколько дней состоится "живая" премьера китайского внедорожника, но фото BAIC BJ40 2024 модельного года уже появились в сети.

Новый автомобиль выглядит современно. Этого удалось добиться благодаря копированию стилистики разных моделей Toyota и Land Rover – китайцы так и не научились развивать собственный дизайн. Впрочем, такой задачи никогда и не стояло.

Длина BAIC BJ40 составляет 4790 мм (колесная база – 2760 мм), ширина – 1940 мм, а высота равна 1895 мм. Внедорожник получился довольно крупный.

В оснащении – сразу три монитора на передней панели и беспроводная зарядка для смартфона. В движение новый BJ40 приводит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с.

В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Привод – полный. Цена китайского внедорожника – от 27 650 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Индии создали недорогого соперника именитым внедорожникам.