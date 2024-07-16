Дешевый кроссовер Chery с дизайном Land Rover скоро отправится в продажу

Новый кроссовер Chery iCar 03T – бюджетная модель китайского производителя, которая выглядит как маленькая копия Land Rover. При этом дешевый китайский электрокар в разы доступнее, машина скоро отправится в продажу.

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Новые фото Chery iCar 03T опубликовали в CarNewsChina. Кузов квадратный и грубый, у всех элементов простые формы. Визуально автомобиль кажется крепким – такая особенность выбранной стилистики.

Длина iCar 03T – 4433 мм (колесная база равна 2715 мм), ширина – 1916 мм, а высота составляет 1741 мм. Снаружи новый Chery больше всего напоминает Land Rover Defender, который намного крупнее и престижнее.

Интересно, что у модели проблемы не только с чужим дизайном, но и с именем. Название iCar отсылает к продукции компании Apple. Китайцам нравятся такие "случайные" совпадения.

На данный момент у электромобиля Chery только один мотор мощностью 184 л.с. В дальнейшем планируется появление более мощной модификации с двумя двигателями на 279 сил и полным приводом. Запас хода на одной зарядке – от 400 до 500 км. Цена – от 18 200 долларов.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, Kia готовит к премьере долгожданный недорогой внедорожник.