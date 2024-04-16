Honda показала новый бюджетный автомобиль во всех деталях. Фото

Honda готовит сразу несколько новых бюджетных моделей следующего поколения. О них уже кое-что известно. Один из них – Honda Sustaina-C Concept – показали на свежих фото. Автомобиль предвещает появление компактного электрокара.

OBOZ.UA напоминает, что впервые Honda Sustaina-C Concept показали на выставке Japan Mobility Show 2023 года в Токио. Вместе с Honda CI-MEV Concept компания намекала таким образом на будущие новинки в модельной линейке.

Honda Sustaina-C Concept – маленький хэтчбек, который дизайном отсылает как к классическим моделям японской компании, так и к современному электрокару Honda e, который также выполнили в ретро-стиле (эту модель планировали снять с производства из-за низких продаж).

Здесь похожим образом выполнили переднюю часть с круглыми фарами и гладкой панелью. Но машину выделяет комбинированная окраска из разных элементов.

Второе транспортное средство – Honda CI-MEV Concept для города. Форм-фактор напоминает Smart fortwo, хотя кажется более концептуальным демонстрационным решением.

Точных подробностей об электрокарах компания пока не предоставила. Скорее всего, больше деталей появится со временем. Во всяком случае, компания продолжает напоминать об этих машинах.

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