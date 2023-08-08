Дешевый электромобиль Fiat Panda: первые подробности и цена

Руководство Fiat подтвердило появление электромобиля Panda в 2024 году. Свежие детали говорят о доступной цене новой модели и намекают на техническое сходство с другим автомобилем концерна Stellantis.

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По информации Electrive, в руководстве Fiat сообщили о цене менее 25 000 евро для нового электрокара Panda. Цель – ответить на общественный запрос для такой модели. В компании хотят соперничать с наиболее дешевыми электромобилями европейского рынка.

Среди главных конкурентов называют Dacia Spring, грядущий Renault 5 и линейку китайских моделей BYD, которые ожидаются на рынке. Электрический Fiat Panda EV появится в июле 2024 года для ответа Stellantis на эти модели.

Ожидается, что дизайн выполнят в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Ранее в компании уже подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Родственником для Panda окажется новый Citroen e-C3, который также готовят к премьере. Компактный хэтчбек получит похожие размеры, почти ту же цену и ориентировочный запас хода на уровне 420 км.

OBOZREVATEL сообщал о необычном электромобиле за небольшую цену, который предлагает бесконечный запас хода.