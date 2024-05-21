Дешевые автомобили от автора украинской "Мивины" попали под расследование

Автомобили VinFast предлагаются покупателями как дешевые машины. Основал эту компанию бывший украинский бизнесмен, который создал линейку продуктов под брендом "Мивина". Но у VinFast проблемы – компания попала под расследование.

Детали сообщает Carscoops. Не так давно модели VinFast появились на американском рынке. Откровенно хороших отзывов об этих машинах не было, но среди преимуществ приводят цены и оснащение.

Вдобавок ездовые повадки называют неоткалиброванными, а многие системы и электронные ассистенты электромобилей VinFast работают хуже, чем в соперниках. Но сейчас появилась проблема посерьезнее.

В центре расследования оказалась авария с участием кроссовера VinFast VF 8 в Калифорнии. В апреле автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате ДТП погибла семья из четырех человек (вместе с двумя детьми). Ранее сообщалось, что в машине обнаружилась проблема с рулевым управлением.

Компанию VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – здесь предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления.

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