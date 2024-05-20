Полиция запретила эксплуатировать бюджетные автомобили Fiat: в чем причина

Новый Fiat Topolino 2024 года – бюджетный автомобиль и самый дешевый электрокар итальянского бренда. Модель оказалась в центре скандала, в ходе которого полиция запретила эксплуатацию машин и конфисковала их.

Это произошло в Италии в тосканском порту, куда доставили минимум 134 экземпляра Fiat Topolino. По информации Motor1, все они конфискованы, а эксплуатировать эти электромобили на итальянских дорогах запрещено.

Ссылаются на закон, который защищает покупателей от заблуждения и запрещает изготовление продукции с откровенно итальянским названием в других странах. Или изображение продукции зарубежного производства как итальянскую.

Дело в том, что новый Fiat Topolino производят в Марокко. Там же собирают его ближайших родственников – Citroen Ami и Opel Rocks Electric. Возмущение правоохранителей вызвала маленькая декоративная наклейка на кузове, которая отсылает к триколору итальянского флага. Производителю теперь придется удалить наклейки с машин.

Что-то похожее недавно произошло с кроссовером Alfa Romeo Milano в Италии. Модель пришлось переименовать в Alfa Romeo Junior из-за того, что производство автомобиля будет осуществляться за пределами Италии. Значит, закон запрещает давать такой машине "итальянское" имя. В данном случае – Milano.

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