Дешевые автомобили Dacia бьют рекорды продаж

Производитель бюджетных автомобилей Dacia оказались по-настоящему популярными в 2024 году. Эти дешевые машины побили рекорд продаж бренда. Отличная перспектива на 2025 год.

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Как сообщил производитель на своем сайте, продажи Dacia в 2024 года составили 676 340 автомобилей. Этот результат на 2,7% превысил итоги 2023 года. У румынского бренда сегодня очень сильное портфолио, в котором скоро появятся новые многообещающие модели.

К выходу на рынок готовят новый Dacia Bigster 2025 года, который полностью рассекретили недавно. С длиной кузова 4,57 м это самый крупный автомобиль компании. А цена до 25 000 евро выделяет новинку на фоне соперников.

Но производитель готовит еще несколько автомобилей в новых для себя форматах. Конкретики о них еще нет, но есть несколько намеков.

Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane с ДВС (эта знаменитая модель уже превратилась в электрокар). Еще несколько вариантов – купеобразный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Toyota RAV4.