Долгожданную Toyota RAV4 6 поколения показали с новым дизайном. Фото

Популярный недорогой кроссовер Toyota RAV4 готовят к премьере в 6 поколении. Долгожданный автомобиль пока держат в секрете. Но машину показали в сети с новым дизайном.

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На канале TALK WHEELS продемонстрировали стильный вариант дизайна Toyota RAV4 2026 модельного года. Это сторонний проект возможной внешности кроссовера. Однако нет никаких данных, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть этот стиль. Тем не менее, смотрится очень современно.

Новая Toyota RAV4 6 поколения запланирована на 2025 год. Мир буквально замер в ожидании. Кроссовер готовят к мировой премьере, на дороги ранее выехали ходовые прототипы.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой.

Известно, что японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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