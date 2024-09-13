Дешевую копию Land Rover от Chery начнут продавать в Украине

Кроссовер Jetour T2 – новая модель Chery, которая выглядит как копия Land Rover. Этот китайский автомобиль оказался дешевле Toyota RAV4. Эту машину начнут продавать в Украине.

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Об этом сообщили на официальном сайте. Новый Jetour T2 появился для тех, кто по какой-то причине решил, что китайские автопроизводители давно перестали использовать дизайн именитых производителей. Автопром КНР в этом смысле стоит на месте.

Китайский кроссовер Jetour T2 очень похож на Land Rover Defender. Сходство просматривается со всех сторон настолько отчетливо, что случайностью это назвать невозможно.

В движение Chery Jetour T2 2024 года приводит бензиновый мотор объемом 2 л мощностью 245 л.с.

В оснащении модели – камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, подогрев кресел в салоне, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Цена в Китае – от 25 500 долларов. В Украине новинка наверняка окажется дороже.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, Honda назвала цену своей новой недорогой модели.