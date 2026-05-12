Дешевую китайскую копию Range Rover показали вживую

Машины из КНР продолжают демонстрировать объективную реальность тем, кто уверен в развитии уникального стиля китайского автопрома. Очередная модель Chery копирует дизайн Range Rover – это заметили даже в Европе.

Видео дня

Вживую кроссовер Chery Jaecoo 7 показали на канале Autogefühl. На европейском рынке китайские компании пытаются привлечь внимание покупателей. Главные преграды на этом пути – высокие цены, низкое качество и сомнительный имидж.

В зависимости от страны, двигатели Chery Jaecoo 7 представлены 1,6-литровым агрегатом на 150 л.с. и плагин-гибридной 280-сильной установкой.

Ранее медиа сообщали, что эксперты раскритиковали кроссовер Chery Jaecoo 7 в ходе тест-драйвов и выявили существенное отставание от европейских соперников.

Цена гибрида Chery Jaecoo 7 – от 37 000 евро. Это доступнее, чем Range Rover Evoque, дизайн которого китайцы пытались скопировать. Однако в несколько раз дороже машины на китайском рынке.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про самый дешевый кроссовер Bentley.