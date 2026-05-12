Самая дешевая модель Bentley почти готова. Фото и подробности

Новый кроссовер Bentley Barnato 2027 (предварительное название) является долгожданным автомобилем как самая дешевая модель бренда. Первый электромобиль компании почти готов к дебюту.

Машину показали вживую до премьеры. На испытаниях поймали прототип в камуфляже. По информации Carscoops, покупателям предложат несколько модификаций кроссовера. Самый мощный электромобиль Bentley Barnato может выдавать более 1100 л.с.

Для нового Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее и дешевле Bentley Bentayga.

Bentley присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Но в Bentley ранее отметили, что устанавливать ДВС в новый электрокроссовер не планируют. В компании надеются привлечь новую аудиторию и ожидают, что EV в этом поможет.

