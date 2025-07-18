Дешевого соперника Renault Logan от Kia показали в новом виде. Фото

Новый бюджетный седан Kia Rio показали как дешевого соперника Renault Logan и других компактных седанов. Машина в новом виде получилась эффектной, хотя ранее производитель рассекретил другую модель.

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Ранее новый Kia K3 2025 модельного года представили официально. А на канале Digimods DESIGN продемонстрировали свой вариант дизайна следующего бюджетника Kia Rio. Получилось современно и эффектно, однако как раз на смену этой модели пришел новый Kia K3.

Длина Kia K3 составляет 4545 мм, колесная база – 2670 мм, ширина равна 1765 мм, а высота – 1475 мм. Дизайн модели сделали стремительным и смелым, здесь собраны самые современные тенденции, которые прежде не опускались до сегмента откровенно доступных седанов.

В салоне Kia K3 – современные технологии. На передней панели установлены два крупных монитора. Один из них выполняет функцию цифрового щитка приборов, другой отвечает за мультимедийные функции.

Модель оснастили базовым 1,6-литровым бензиновым двигателем и более мощным агрегатом объемом 2 л.

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