Дешево, современно, надежно: эксперты рассказали про лучшие авто
Покупатели дешевых автомобилей в первую очередь ориентируются на цену. Однако надежность современных машин многих также интересует. Именно это стало центральным фактором исследования экспертов в поисках лучших авто.
Специалисты индустрии опять составили список лучших новых автомобилей. На этот раз – для 2026 года. Таким практичным и надежным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Список их семи моделей по результатам исследования iSeeCars возглавила Honda Civic.
Все модели в списке – известные и недорогие. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Вдобавок эти недорогие надежные модели являются лидерами с точки зрения доступности содержания.
Самые надежные бюджетные автомобили в 2026 году:
- Honda Civic;
- Toyota Corolla;
- Mazda 3 хэтчбек;
- Volkswagen Jetta;
- Subaru Impreza;
- Hyundai Elantra;
- Mazda 3 седан.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, украинцы выбрали свои любимые автомобили – это в основном недорогие модели.