Дешево, современно, надежно: эксперты рассказали про лучшие авто

Стас Сидилев
Hyundai Elantra

Покупатели дешевых автомобилей в первую очередь ориентируются на цену. Однако надежность современных машин многих также интересует. Именно это стало центральным фактором исследования экспертов в поисках лучших авто.

Специалисты индустрии опять составили список лучших новых автомобилей. На этот раз – для 2026 года. Таким практичным и надежным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Список их семи моделей по результатам исследования iSeeCars возглавила Honda Civic.

Все модели в списке – известные и недорогие. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Вдобавок эти недорогие надежные модели являются лидерами с точки зрения доступности содержания.

Honda Civic

Самые надежные бюджетные автомобили в 2026 году:

  1. Honda Civic;
  2. Toyota Corolla;
  3. Mazda 3 хэтчбек;
  4. Volkswagen Jetta;
  5. Subaru Impreza;
  6. Hyundai Elantra;
  7. Mazda 3 седан.

