Дешево, современно, надежно: эксперты рассказали про лучшие авто

Покупатели дешевых автомобилей в первую очередь ориентируются на цену. Однако надежность современных машин многих также интересует. Именно это стало центральным фактором исследования экспертов в поисках лучших авто.

Видео дня

Специалисты индустрии опять составили список лучших новых автомобилей. На этот раз – для 2026 года. Таким практичным и надежным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Список их семи моделей по результатам исследования iSeeCars возглавила Honda Civic.

Все модели в списке – известные и недорогие. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Вдобавок эти недорогие надежные модели являются лидерами с точки зрения доступности содержания.

Самые надежные бюджетные автомобили в 2026 году:

Honda Civic; Toyota Corolla; Mazda 3 хэтчбек; Volkswagen Jetta; Subaru Impreza; Hyundai Elantra; Mazda 3 седан.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, украинцы выбрали свои любимые автомобили – это в основном недорогие модели.