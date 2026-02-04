Много кроссоверов и одна Octavia: сколько стоит самое популярное авто Украины

На автомобильном рынке Украины доминируют кроссоверы. Такие машины заполонили десятку лидеров, и лишь одна Skoda Octavia выделяется своим форматом. А бестселлер рынка стоит не так уж много – это известный бюджетник.

Видео дня

Авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику. В топ-10 бестселлеров – привычные машины, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.

В январе 2026 года рынок новых машин составил 5,1 тыс. экземпляров. Это на 19,5% больше в сравнении с результатом 2025 года.

Самые популярные автомобили украинского авторынка в 2026 году:

Renault Duster (409 шт.); Toyota RAV4 (334 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (218 шт.); Hyundai Tucson (200 шт.); BYD Leopard 3 (169 шт.); Mazda CX-5 (139 шт.); Skoda Kodiaq (138 шт.); BYD Sea Lion 06 (110 шт.); Volkswagen ID.Unyx (96 шт.); Skoda Octavia (84 шт.).

Цена Renault Duster в Украине – от 907 800 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.

Недавно OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие кроссоверы по мнению экспертов.