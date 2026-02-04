Много кроссоверов и одна Octavia: сколько стоит самое популярное авто Украины
На автомобильном рынке Украины доминируют кроссоверы. Такие машины заполонили десятку лидеров, и лишь одна Skoda Octavia выделяется своим форматом. А бестселлер рынка стоит не так уж много – это известный бюджетник.
Авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику. В топ-10 бестселлеров – привычные машины, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.
В январе 2026 года рынок новых машин составил 5,1 тыс. экземпляров. Это на 19,5% больше в сравнении с результатом 2025 года.
Самые популярные автомобили украинского авторынка в 2026 году:
- Renault Duster (409 шт.);
- Toyota RAV4 (334 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (218 шт.);
- Hyundai Tucson (200 шт.);
- BYD Leopard 3 (169 шт.);
- Mazda CX-5 (139 шт.);
- Skoda Kodiaq (138 шт.);
- BYD Sea Lion 06 (110 шт.);
- Volkswagen ID.Unyx (96 шт.);
- Skoda Octavia (84 шт.).
Цена Renault Duster в Украине – от 907 800 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.
