Дешевле Дастера: новый кроссовер Hyundai удивил практичностью и ценой

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Stargazer Cartenz показали для 2025 года как очень практичный автомобиль для большой семьи. При этом машина оказалась удивительно дешевой. Кроссовер получил современный дизайн.

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Модель Hyundai Stargazer Cartenz оказалась намного дешевле Рено Дастер. Автомобиль после модернизации сделали еще более эффектным на вид. Модель показали на сайте производителя.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Также появились другие фонари сзади. В целом просматривается более геометричный стиль.

Салон Hyundai Stargazer предлагает 6 или 7 посадочных мест в зависимости от модификации. В этом плане изменений после планового обновления не произошло. Как и в технической части.

В движение новинку приводит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 л.с. Привод у модели только передний, но с плохими дорогами поможет справиться увеличенный до 205 мм клиренс. Цена Hyundai Stargazer – от 16 500 долларов.

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