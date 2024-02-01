Дешевле Дастера, и заправлять не нужно: новый кроссовер из Китая идет на рынок

Китайский кроссовер BYD Yuan UP – новый бюджетный электромобиль. По размерам и основным характеристикам новинка сравнима с другими представителями сегмента компактных кроссоверов, но дешевле Дастера и не нуждается в заправке бензином.

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Детали стали известны CarNewsChina. Машину показали на официальных фото. В продажу новинка отправится весной. Длина кузова составляет 4310 мм при колесной базе в 2620 мм, ширина – 1830 мм, а высота равна 1675 мм.

Дизайн выглядит современным, но бюджетное происхождение машины скрыть не удалось. Вдобавок новый BYD Yuan UP 2024 модельного года выглядит почти так же, как и любой другой китайский автомобиль.

Производитель предложит несколько электрических силовых установок на выбор. Базовым станет вариант мощностью 95 л.с. В максимальном исполнении автомобиль предложит 177 сил.

Емкость литий-железо-фосфатного батарейного блока – 35 и 45 кВтч в зависимости от комплектации. Запас хода – 301 и 401 км соответственно. В оснащении появятся современная мультимедийная система, панорамная крыша и колесные диски диаметром 17 дюймов. Цена BYD Yuan UP 2024 – от 14 000 долларов.

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