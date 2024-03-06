Дешевле "Дастера" и намного крупнее: китайский аналог Santa Fe готовят к продажам

Новый китайский кроссовер BAIC BJ30 2 поколения оказался дешевле "Дастера". При этом бюджетная модель намного крупнее и сопоставима по размерам с Hyundai Santa Fe. Автомобиль готовят к старту продаж.

Крупную модель с интересным дизайном показали на официальных фото. Детали о новинке сообщает Autohome. Дизайн BAIC BJ30 сделали брутальным и грубым, как у популярных современных внедорожников. В то же время китайский кроссовер никого не копирует, поэтому выглядит вполне приятно.

Длина кузова составляет 4730 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1910 мм, а высота – 1757 мм. Довольно крупная машина.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП в составе передне- или полноприводной трансмиссии на выбор.

Несмотря на современный дизайн и крупные габариты, новый BAIC BJ30 получился дешевым. Стартовая цена базовой модели – около 15 000 долларов.

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