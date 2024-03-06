Один из самых дешевых электрокаров в Украине стал еще доступнее. Фото BYD Seagull

Бюджетный BYD Seagull из Китая – один из самых дешевых электрокаров в Украине. Но в 2024 году модель стала еще доступнее – производитель подготовил обновленный вариант компактной машины.

Новый BYD Seagull Honor Edition стал даже дешевле Renault Logan. Цена модели 2024 года – от 9700 долларов, сообщает ITHome.

Ранее было известно, что бюджетный электромобиль BYD Seagull из Китая появился в Украине по привлекательной цене в 13 600 долларов. Однако в Китае эта машина ранее была дороже 10 000 долларов.

Официально в нашей стране эти модели не продаются. Но в последнее время очень популярно ввозить такие машины из КНР. Именно так на первое место продаж в своем сегменте вырвался кроссовер Volkswagen ID.4, хотя тоже не представлен в Украине официально.

Компактный BYD Seagull получил эффектный дизайн, который особенно интересно раскрывается с яркими оттенками кузова. В движение бюджетный автомобиль приводит электромотор мощностью 75 л.с.

Батарейный блок емкостью около 40 кВтч обеспечивает более 400 км запаса хода. Однако это официальные данные производителя – в реальности можно рассчитывать, что показатель снизится в 1,5-2 раза.

Ранее OBOZ.UA показывал новый электромобиль Renault в ретро-стиле, который собрал много предзаказов.