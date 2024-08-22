Долгожданный новый Kia Sportage 2025 показали в сети

Недорогой кроссовер Kia Sportage пользуется высоким спросом во всем мире. Автомобиль готовят к модернизации с рестайлингом. Возможный дизайн долгожданной модели показали в сети.

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Об этой машине уже кое-что известно, хотя деталей пока совсем немного. Kia готовит несколько новинок в ближайшее время. В основном – обновление актуальных моделей в середине жизненного цикла. Это касается и Kia Sportage. Детали показали на канале Digimods DESIGN.

Это очередная попытка пофантазировать на тему нового дизайна Kia Sportage 2025 модельного года. Для этого использовали информацию о дизайне тестовых прототипов, которые как раз проходят дорожные испытания.

Новый Kia Sportage представят официально ближе к концу 2024 года. Подробностей о машине пока нет. Но очевидно, что производитель модернизирует внешность модели.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2025. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный кроссовер VW.