Дешевая разбитая Tesla американца ожила в Украине: что с ней случилось

После ДТП, в которое попал американец Джей Ярроу, его электромобиль Tesla Model X сильно подешевел. Разбитую машину страховая списала, но она ожила в Украине, о чем с удивлением узнал бывший владелец.

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Об этом в Twitter сообщил сам Ярроу, исполнительный редактор канала CNBC. После ДТП он от электрокара избавился. Тот отправился на знаменитый страховой аукцион Copart, где, по некоторым данным, продался дешевле 30 000 долларов.

Теперь эта Tesla Model X в Украине. Ярроу начал получать уведомления от своего прошлого автомобиля и по геолокации заметил, в какой стране находится транспортное средство. Более того, стало видно, какую музыку слушают в машине через Spotify с помощью аккаунта бывшего владельца.

По всей видимости, разбитая Tesla отправилась в Украину, где ее отремонтировали. Это очень распространенная практика среди наших автомобилистов, которые пытаются на всем сэкономить. Теперь у электромобиля новый владелец, однако в машине все еще активен старый аккаунт.

Конечно, в компании напоминают, что лучше совершить выход из своего аккаунта в автомобиле, если пользоваться электрокаром по какой-то причине больше не планируется. Однако, не факт, что Джей Ярроу этого не сделал – сервисы Tesla известны своей, мягко говоря, ненадежной работой. Возможно, мы еще узнаем продолжение истории.

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