Дешевая машина мечты: идеальный Volkswagen выставили на продажу

VW Golf на протяжении своей истории для многих является идеальным дешевым автомобилем мечты. В особенности это касается ранних поколений модели. Одну из таких машин выставили на продажу с минимальным пробегом.

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Автомобиль появился на интернет-аукционе Bring a Trailer. Это б/у VW Jetta 1981 года. Фактически, это седан Volkswagen Golf 1 поколения. Состояние у машины без преувеличения идеальное.

Пробег б/у Volkswagen Jetta Mk1 составляет лишь 4400 миль или 7080 км. Удивительно маленькая цифра с 1981 года. Неизвестно, почему машина за многие десятилетия преодолела такое небольшое расстояние.

Кузов выкрашен в металлик Diamond Silver. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и мотором объемом 1,6 л (76 л.с.). Спецификация модели американская, поэтому здесь есть крупные пластиковые бамперы, которые в свое время в США требовали устанавливать на новые машины.

В салоне VW Jetta черная виниловая отделка. Все сохранилось в очень хорошем состоянии. Торги за автомобиль завершатся 5 августа. Актуальная ставка превысила 2000 долларов.

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