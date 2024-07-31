Бюджетник для самых ярких: Honda показала стильный дешевый автомобиль

Новая Honda Integra Anniversary Special Limited Edition – стильный бюджетный автомобиль для самых ярких водителей, которые ценят в машине спортивный характер. Новинку показали на официальных фото перед выходом на рынок.

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Honda Integra фактически является еще одним вариантом Honda Civic 2024 года. Но модель получила знаменитое спортивное название. Детали сообщили на сайте автопроизводителя.

Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи в бамперах. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником и новой фальшрадиаторной решеткой. Но, по большому счету, Honda Integra все равно очень похожа на Civic.

Особенности спецификации Anniversary Special Limited Edition – наклейки на кузове и яркий красный декор в салоне. Выглядит спортивно, хотя и немного пошловато. Но эта машина предназначена для китайского рынка, поэтому производитель посчитал уместными такие нововведения.

Новая Honda Integra Anniversary Special Limited Edition 2024 года оснащена двигателем на 182 л.с. и 184-сильной гибридной установкой. Цена особой модели Honda – от 18 000 долларов.

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