Дешевая копия Land Rover из Китая покидает домашний рынок. Фото и цена

Бюджетный кроссовер Chery iCar 03 из Китая начнут продавать за пределами домашнего рынка. Имя модели для этого изменили на Jaecoo 6, а дизайн в стиле копии Land Rover решили оставить.

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Новые подробности о Chery Jaecoo 6 опубликовали на сайте китайской компании. Кузов квадратный и грубый, у всех элементов простые формы. Визуально автомобиль кажется крепким – такая особенность выбранной стилистики.

Длина кроссовера Jaecoo 6 – 4406 мм (колесная база равна 2715 мм), ширина – 1910 мм, а высота составляет 1715 мм. Снаружи модель больше всего напоминает Land Rover Defender, который намного крупнее и престижнее.

Интересно, что у оригинальной модели проблемы не только с чужим дизайном, но и с именем. Название iCar отсылает к продукции компании Apple. Видимо, за пределами Китая имя решили сменить, чтобы не сталкиваться с юридическими проблемами.

На данный момент у электромобиля Chery Jaecoo 6 несколько вариантов мощностью 184 и 279 л.с. Запас хода на одной зарядке – около 350 км. Цена – от 31 000 долларов.

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