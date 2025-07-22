Dacia удивит покупателей новой недорогой моделью: что известно

Новая бюджетная модель Dacia присоединится к линейке недорогих популярных автомобилей. Однако производитель удивит покупателей, ведь компания намерена усилить свои позиции в сегменте с помощью электрической силовой установки.

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Об автомобиле уже кое-что известно. По информации Motor.es, над новым электромобилем Dacia уже работают. Машину построят на агрегатах Renault для компактных моделей следующего поколения.

Новая Dacia дебютирует в 2026 или 2027 году как по-настоящему доступный электрический автомобиль с ценой около 18 000 евро. В основе используют платформу Renault Twingo E-Tech. Новинка может стать преемником Dacia Spring.

Также недавно сообщалось, что у Dacia Sandero появится полностью электрический вариант. Возможно, этот автомобиль получит другое название и может оказаться именно той новой моделью, о которой идет речь выше.

Непосредственно бюджетник Dacia Sandero 2026 модельного года уже выехал на дороги для испытаний. Это модернизированный хэтчбек, который скоро отправится в продажу вместе с кроссовером Stepway и седаном Logan.

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