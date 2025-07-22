Популярная модель Honda стала современнее, но сохранила доступность. Фото

Стильная модель Acura Integra на базе недорогой Honda Civic оказалась популярной. Эту машину улучшили в рамках модернизации и сделали немного современнее. Однако на доступность это не повлияло.

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Детали о новой Acura Integra 2026 модельного года стали известны Motor1. Снаружи производитель ограничился новыми колесными дисками, расширенной палитрой цветов и декором. А в салоне Acura Integra улучшили отделку.

Вдобавок центральный монитор увеличили до 9 дюймов. А беспроводная зарядка для смартфона, сервисы Apple CarPlay и Android Auto теперь включены в базовую комплектацию. Цена Acura Integra – от 33 000 долларов.

Недавно производитель рассекретил смелый прототип Acura Integra Type S HRC Prototype. Это глубоко модернизированный вариант модели, подготовленный специальным гоночным подразделением Honda.

Новая модификация HRC Prototype демонстрирует набор особых аксессуаров, которые станут доступны к покупке для персонализации Acura Integra Type S. Однако о перспективах серийного производства такой машины не сообщалось.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Honda создала еще одну эффектную новинку.