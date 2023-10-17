Citroen официально представил новый бюджетный электромобиль e-C3

Новый электрический хэтчбек Citroen e-C3 2024 модельного года официально представлен. Бюджетную модель показали со стильным дизайном и богатым оснащением.

Все характеристики Citroen e-C3 2024 сообщили на официальном сайте. Пока модель рассекретили как электрокар. Неизвестно, появится ли со временем модификация нового Citroen C3 с двигателем внутреннего сгорания.

Длина кузова e-C3 едва превышает 4 м при ширине менее 1,8 м. Салон рассчитан на пятерых человек, объем багажника равен 310 л. Клиренс – 163 мм.

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Дизайн – смелый и современный. Позиционирование для молодых городских покупателей очевидно. Стиль собрали из крупных геометрических элементов. Можно заказать двухцветную окраску кузова.

В списке оснащения Citroen e-C3 много оборудования: климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, экстренное автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль слепых зон, мониторинг состояния водителя.

В движение французский хэтчбек приводит электромотор мощностью 113 л.с. Батарейный блок емкостью 44 кВтч обеспечивает запас хода 320 км. За такую модель попросят от 23 300 евро. Бюджетный вариант дешевле 20 000 евро предложит запас хода до 200 км.

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