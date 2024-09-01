С какой максимальной скоростью можно двигаться? Задание на знание ПДД

Ограничение скорости – один из ключевых факторов безопасности дорожного движения в городах и вне их. Но хорошо ли вы помните все нюансы, которыми ПДД определяют скоростной режим на дорогах?

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Вспомнить их можно с помощью задачи, которую опубликовал TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" на своей странице. В ней нужно определить, с какой максимальной скоростью может ехать водитель красного автомобиля.

Для того чтобы дать правильный ответ, нужно не только правильно прочитать все знаки, которые вы видите в условиях задачи. Но и учесть один дополнительный нюанс – водитель, являющийся главным ее героем, получил права только в прошлом году.

Итак, рассмотрим знаки, которые мы видим на картинке с условиями. Над каждой полосой движения здесь расположен знак ограничения скорости. Перед водителем красного авто висит знак 4.12, позволяющий движение с не меньше указанной скорости, но и не больше, чем это предусмотрено правилами.

Также под знаком расположена табличка 7.9, определяющая полосу движения, на которую распространяется ее действие. Для водителя, о котором идет речь в условиях задачи, это средняя полоса, где минимальная скорость установлена на уровне 50 км/ч.

Однако это минимальная скорость, а вот определить максимальную поможет дополнительное условие задачи. Согласно действующим ПДД, водители, имеющие стаж менее двух лет, не могут двигаться быстрее, чем 70 км/ч. Следовательно, для водителя красной машины максимально разрешена скорость именно 70 км/ч.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, может ли водитель двигаться задним ходом, если пропустил свой поворот.

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