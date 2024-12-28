Что известно о Tesla Q: выйдет ли нашумевшее авто и когда

Tesla Model Q – это ожидаемая новинка на рынке электромобилей, обещающая стать самой доступной в линейке Tesla. Официальной информации пока мало, но некоторые детали уже просочились в сеть благодаря инсайдерам и аналитикам.

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Как первый успешный производитель электромобилей, Tesla заняла немаловажную нишу на мировом рынке. В ближайшее время выйдет новая, меньшая Tesla, которая будет самой доступной в своем классе. Модель, вероятно, будет компактнее Model 3, что позволит снизить ее стоимость производства. Детали о том, какой может быть Tesla Q, рассказало издание GoBankingRates.

Tesla Model Q, вероятно, будет иметь цену ниже 30 000 долларов, что сделало бы ее, безусловно, самым доступным автомобилем Tesla. Цена также будет очень выгодна по сравнению с основными конкурентами.

Например, наиболее вероятными конкурентами для Model Q были бы Chevy Equinox EV, Kira Niro EV, Hyundai Kona Electric, Volkswagen ID.3 и Ford Mustang Mach-E. Цена этих автомобилей варьируется от примерно 28 000 до 42 995 долларов.

Однако вся информация, которая есть в сети о Model Q — это просто слухи, поскольку сама компания не давала никаких комментариев.

Car & Driver и другие издания собрали "обоснованные предположения" на основе информации в отчете Deutsche Bank и других комментариев Tesla и ее руководителей за последние месяцы.

По слухам, автомобиль будет на 15% меньше Tesla Model 3 и на 30% легче. Модель Q может иметь полностью автономное вождение и будет доступна для продаж в середине 2025 года.

Новый автомобиль, вероятно, будет базироваться на существующем шасси Tesla, таком как Model 3. Ожидается, что он будет поставляться с двумя конфигурациями аккумулятора:

заднеприводная батарея LFP емкостью 53 кВт/ч с запасом хода до 498 км или

полноприводная батарея LFP емкостью 75 кВт/ч, немного менее эффективная, чем версия с задним приводом.

Одним из правдоподобных объяснений отсутствия реальной информации о новом автомобиле может быть то, что так называемая "Model Q" может быть просто более доступной переработкой существующей модели, например Model 3, возможно, с одной или обеими литий-железо-фосфатными батареями, указанными выше.

Model Q будет иметь современный и минималистичный стиль, характерный для других моделей Tesla.

Новинка может сделать электромобили более доступными для широкого круга потребителей, способствуя переходу на экологически чистый транспорт.

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