Chery опять скопировала дизайн Toyota: дешевый кроссовер показали на фото

Бюджетный кроссовер Chery iCar V23 – новая модель китайского производителя. Компактный электромобиль получил дизайн в стиле Toyota. Китайские компании не прекращают копировать чужие наработки.

Фото Chery iCar V23 перед официальной премьерой опубликовали на Carnewschina. Кузов квадратный и грубый, у всех элементов простые формы. Визуально автомобиль кажется крепким – такая особенность выбранной стилистики и дизайна, который скопировали с классического Toyota Land Cruiser.

Длина iCar V23 – 4220 мм (колесная база равна 2730 мм), ширина – 1915 мм, а высота составляет 1845 мм. Снаружи новый Chery меньше всего напоминает привычные китайские автомобили. А сзади и вовсе похож на Гелендваген.

Скорее всего, у модели будет один мотор мощностью менее 200 л.с. В дальнейшем возможно появление более мощной модификации с двумя двигателями и полным приводом. Запас хода на одной зарядке ожидается на уровне 400 км. Цена – менее 20 000 долларов.

Chery iCar V23 очередная новинка компании. На этой же платформе i-MS ранее показали модель 03. В дальнейшем планируется целая линейка автомобилей.

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