Чем удивил самый дешевый соперник Tesla от Rivian. Фото

У кроссовера Tesla Model Y появился опасный соперник. Ведь Rivian подготовил свою самую дешевую модель. Автомобиль удивил еще до выхода на рынок. Его показали на живых фото.

Про Rivian R2 рассказывает InsideEVs. Там уже познакомились с предсерийным прототипом и выяснили сильные качества автомобиля. Это по-настоящему долгожданная новинка.

В дизайне в целом нет никаких сюрпризов. Но выглядит новый Rivian R2 действительно круто. Это фактически немного уменьшенный вариант огромного электрокара Rivian R1S, который уже радует покупателей несколько лет.

Электромобиль Rivian R2 2026 года получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками (656 л.с. в топовом исполнении), а запас хода должен приблизиться к 500 км. То есть автомобиль мощный и практичный.

Сообщается, что, несмотря на знакомый стиль, новинка построена на совершенно другой платформе, которая позволит сделать модели Rivian доступными и по-настоящему массовыми. Также отмечается, что кроссовер очень быстрый, и у машины именно тот размер, который нужен покупателям. Ожидается, что цена Rivian R2 будет стартовать с 45 000 долларов.

