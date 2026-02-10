Audi подготовила свой самый дешевый электрокроссовер. Фото

Модель Audi Q4 E-Tron пока останется самым дешевым электрокроссовером компании. Производитель уже подготовил новый вариант автомобиля, даже несмотря на то, что машина все еще свежая.

В компании подготовили модернизацию для усиления конкуренции в непростом сегменте EV. Машину показали на живых фото до премьеры. Про новую Audi Q4 E-Tron 2026 года рассказывает Carscoops.

Автомобиль опять увидели на дорожных испытаниях перед дебютом. Как всегда в такой ситуации, кузов скрывают с помощью маскировочной пленки.

Однако известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

Также в палитру цветов кузова добавят новые оттенки и предложат другие колесные диски. Изменения произойдут и в салоне Audi Q4 E-Tron – там появятся увеличенные мониторы.

Кроме того, производитель проведет техническую ревизию. Ожидаются более эффективные электромоторы и модернизированные батареи. Возможно, в топовом исполнении автомобиль теперь предложит более 335 л.с., а запас хода может превысить 350 км.

