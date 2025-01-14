Чем порадовал новый кроссовер Nissan по цене "Рено Дастер". Фото

Новый бюджетный кроссовер Nissan Kicks 2 поколения размерами и ценой сравним с "Рено Дастер". И на этом достоинства модели не заканчиваются – автомобиль сумел порадовать специалистов.

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Своими впечатлениями поделились в Motor1. Эксперты отметили, что новый Nissan Kicks 2025 года получился удачной машиной. Кроссовер отлично выглядит, хорошо едет, а цена Nissan Kicks стартует с 23 000 долларов. Дешевизна – еще один плюс.

Дизайн выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно выглядят тонкие фары и решетка под ними. Оригинально выполнены "полосатые" дневные ходовые огни.

В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометричной формы. Покупателям предлагают разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон. Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с.

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