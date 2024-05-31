Кто нарушил правила? Задание по ПДД с видео

Согласно статистике, значительная доля дорожных аварий в городах происходит во время неправильного выполнения водителями поворота. Помните ли вы, все как действующие ПДД регулируют подобные ситуации?

В TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" появилась задача, которая поможет проверить это. На предложенном для анализа видео воспроизведена аварийная ситуация. Два автомобиля, которые двигаются в параллельных полосах, одновременно поворачивают влево, что приводит к столкновению. Посмотрите начало ролика, поставьте его на паузу и попытайтесь самостоятельно ответить, какой из них нарушил правила:

водитель черного автомобиля в левой полосе; водитель синего автомобиля в правой полосе.

Как видно в ролике, водитель черного автомобиля при повороте остается в своей полосе. В то время как синий автомобиль пытается перестроиться левее. Именно этот нюанс и дает ключ к правильному ответу.

Дело в том, что ПДД требуют, чтобы при повороте налево с нескольких полос движения водители держались той полосы, по которой въезжали на перекресток. Если же водитель хочет перестроиться, он должен дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен выехать.

Таким образом, водитель черного авто из задачи соблюдает все указанные требования. В то время как водитель синего при смене полосы движения не пропускает его вперед, как должен, чем вызывает столкновение. Так что правильным вариантом ответа является второй – нарушителем и виновником ДТП является водитель синего авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по параллельному проезду водителями кругового перекрестка.

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