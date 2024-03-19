Чем отличаются синие и белые знаки с названиями населенных пунктов: объяснение ПДД

Знание дорожных знаков критически важно для любого водителя, ведь именно они регулируют безопасное движение и соблюдение правил на дороге. Но помните ли вы все нюансы, которые должен знать человек за рулем?

В TikTok-аккаунте @auto_pdr.ua была опубликована задача, которая позволит проверить свои знания знаков въезда в населенный пункт. Они бывают белого и синего цвета. Сможете ли вы объяснить в чем разница? И какой из них накладывает более жесткие ограничения скорости передвижения?

Посмотрите на оба знака и ответьте, какой из них запрещает движение со скоростью более 50 км в час. Белый знак – это вариант 1, а синий – вариант 2. Объяснение и правильный ответ читайте дальше.

Итак, и синий знак, и белый обозначают начало населенного пункта. Но устанавливаются они в разных зонах.

Так белый знак (знак 5.49) устанавливается на фактической границе застройки, прилегающей к дороге. Следовательно после него вступают в силу правила передвижения по дорогам города со всеми соответствующими ограничениями.

Синий знак (знак 5.51) устанавливается на фактическом административном рубеже населенного пункта, но после него ограничения для передвижения в городах не действуют. Застройка сразу за ним отсутствует и продолжает применяться менее строгий скоростной режим.

Таким образом, правильный ответ на задание это вариант 1. Двигаться со скоростью более 50 км/ч нельзя после белого знака.

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